PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei sucht dringend Zeugen nach zwei Bränden in Ludwigslust

Ludwigslust (ots)

Nach zwei Bränden in Ludwigslust, bei denen erheblicher Sachschaden entstanden ist, bittet die Polizei dringend um Hinweise aus der Bevölkerung.

Am Montag, den 09.02., gegen 4 Uhr, kam es in der Bahnhofstraße zum Brand einer leerstehenden, massiv gemauerten Scheune. Durch das Feuer entstand ein Sachschaden von über 50.000 Euro.

Ein weiterer Brand ereignete sich am 15.02. gegen 8 Uhr in einem zurzeit leerstehenden Mehrfamilienhaus in der John-Brinckmann-Straße. Das Gebäude war aufgrund eines vorherigen Wasserschadens nicht mehr bewohnt. Durch das Feuer entstand ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro.

In beiden Fällen untersuchten Kriminaltechniker gemeinsam mit einem Brandursachenermittler die Brandorte. Nach bisherigen Erkenntnissen wird von vorsätzlicher Brandstiftung ausgegangen. Die Polizei bittet daher dringend Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich zu melden.

Hinweise nimmt die Polizei in Ludwigslust unter der Telefonnummer 03874 / 4110, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache www.polizei.mvnet.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Felix Zgonine
Telefon: 03874 411-305
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 18.02.2026 – 13:47

    POL-HRO: Mehrere zehntausend Euro in Warin entwendet - Wer kennt diese Personen?

    Warin/Grevesmühlen (ots) - Die Kriminalpolizei Grevesmühlen fahndet mit Phantombildern nach zwei bislang unbekannten Tatverdächtigen, die im April 2025 in Warin mehrere zehntausend Euro Bargeld aus einem Einfamilienhaus entwendet haben. Link zu den Phantombildern und der Täterbeschreibung: https://shorturl.at/49fXy Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr am 23.04.2025 ...

    mehr
  • 18.02.2026 – 11:33

    POL-HRO: Zwei Verletzte und 40.000 Euro Schaden nach fehlerhaftem Fahrspurwechsel in Schwerin

    Schwerin (ots) - Am gestrigen Dienstag kam es gegen 13:30 Uhr An der Crivitzer Chaussee in Schwerin zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 85-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw die Crivitzer Chaussee in Fahrtrichtung Schweriner Innenstadt. Beim Wechsel vom rechten auf den linken Fahrstreifen kollidierte er ...

    mehr
  • 18.02.2026 – 09:33

    POL-HRO: Kriminalpolizei ermittelt nach Kellerbrand in Toitenwinkel

    Rostock (ots) - Nach einem Brand in zwei Kellerabteilen in der Salvador-Allende-Straße im Rostocker Stadtteil Toitenwinkel hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand meldete ein Zeuge am gestrigen Dienstag gegen 16:50 Uhr eine starke Rauchentwicklung aus dem Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses und informierte umgehend die Feuerwehr. Die eingesetzten Kräfte konnten den Brand ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren