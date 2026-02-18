Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei sucht dringend Zeugen nach zwei Bränden in Ludwigslust

Ludwigslust (ots)

Nach zwei Bränden in Ludwigslust, bei denen erheblicher Sachschaden entstanden ist, bittet die Polizei dringend um Hinweise aus der Bevölkerung.

Am Montag, den 09.02., gegen 4 Uhr, kam es in der Bahnhofstraße zum Brand einer leerstehenden, massiv gemauerten Scheune. Durch das Feuer entstand ein Sachschaden von über 50.000 Euro.

Ein weiterer Brand ereignete sich am 15.02. gegen 8 Uhr in einem zurzeit leerstehenden Mehrfamilienhaus in der John-Brinckmann-Straße. Das Gebäude war aufgrund eines vorherigen Wasserschadens nicht mehr bewohnt. Durch das Feuer entstand ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro.

In beiden Fällen untersuchten Kriminaltechniker gemeinsam mit einem Brandursachenermittler die Brandorte. Nach bisherigen Erkenntnissen wird von vorsätzlicher Brandstiftung ausgegangen. Die Polizei bittet daher dringend Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich zu melden.

Hinweise nimmt die Polizei in Ludwigslust unter der Telefonnummer 03874 / 4110, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache www.polizei.mvnet.de entgegen.

