Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Mehrere zehntausend Euro in Warin entwendet - Wer kennt diese Personen?

Warin/Grevesmühlen (ots)

Die Kriminalpolizei Grevesmühlen fahndet mit Phantombildern nach zwei bislang unbekannten Tatverdächtigen, die im April 2025 in Warin mehrere zehntausend Euro Bargeld aus einem Einfamilienhaus entwendet haben.

Link zu den Phantombildern und der Täterbeschreibung: https://shorturl.at/49fXy

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr am 23.04.2025 das männliche Opfer gemeinsam mit einer Prostituierten in einem Taxi von Hamburg zu seiner Wohnanschrift nach Warin. Dort soll die Frau über 50.000 Euro Bargeld aus einem Zimmer entwendet und anschließend mit dem gleichen schwarzen Taxi (vermutlich einem Elektrofahrzeug) wieder davongefahren sein. Nach Angaben des Geschädigten sollen sich die Frau und der Taxifahrer gekannt haben.

Hinweise nimmt die Polizei in Grevesmühlen unter der Telefonnummer 03881/7200, jede andere Polizeidienststelle sowie die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

