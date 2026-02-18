Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei stellt zwei Tatverdächtige nach Einbruch in Gartenlauben in Schwerin auf frischer Tat

Schwerin (ots)

In den heutigen frühen Morgenstunden kam es in einer Kleingartenanlage in der Wittenburger Straße in Schwerin zu einem Polizeieinsatz, bei dem zwei Tatverdächtige auf frischer Tat gestellt werden konnten.

Ausgangspunkt des Einsatzes war die Auslösung eines Einbruchalarms in der Gartenlaube eines 54-jährigen Geschädigten. Zeitgleich übermittelten installierte Überwachungskameras Bildaufnahmen von zwei mutmaßlichen Tätern. Der Gartenbesitzer verständigte umgehend die Polizei.

Mehrere Streifenteams der Polizeiinspektion Schwerin begaben sich daraufhin in die betroffene Kleingartenanlage. Im Rahmen einer umgehenden fußläufigen Absuche des Geländes konnten die eingesetzten Kräfte zwei Tatverdächtige feststellen und vorläufig festnehmen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurden in der vergangenen Nacht insgesamt etwa 20 Gartenlauben gewaltsam angegriffen. Ob und in welchem Umfang Diebesgut erlangt wurde, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um zwei deutsche Schweriner im Alter von 17 und 19 Jahren, die bereits wegen ähnlicher Fälle polizeilich bekannt sind.

Die entstandene Schadenshöhe kann gegenwärtig noch nicht abschließend beziffert werden. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zu möglichen Tatzusammenhängen führt das Kriminalkommissariat Schwerin.

