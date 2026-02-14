PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Sigmaringen

Auffahrunfall mit Sachschaden

Am Freitagmittag kam es gegen 13.00 Uhr in der Laizer Straße in Sigmaringen zu einem Auffahrunfall mit Beteiligung eines schwarzen Ford Transit sowie eines schwarzen Opel Grandland. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 1500 Euro. Die Unfallursache konnte bislang noch nicht abschließend geklärt werden. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Sigmaringen unter Tel.: 07571/1040. Insbesondere die Angaben des/des Fahrers/in eines möglicherweise vor den Unfallbeteiligten fahrenden weißen Pkw könnten hilfreich sein

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Polizeiführer vom Dienst
Christian Schönfeld
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

