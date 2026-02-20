Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Sieben Tatverdächtige nach Einbruch in Groß Görnow gestellt - Ermittlungen wegen Bandendiebstahls

Groß Görnow / Sternberg (ots)

In der Nacht zu Freitag gegen 02:20 Uhr wurde die Polizei über verdächtige Personen auf einem unbewohnten Grundstück in Groß Görnow informiert. Ein aufmerksamer Zeuge hatte mehrere Personen mit Taschenlampen auf dem Gelände bemerkt und umgehend die Polizei verständigt. Die eingesetzten Kräfte konnten kurz darauf vor Ort zwei Pkw feststellen und insgesamt sieben deutsche Tatverdächtige im Alter von 16 bis 21 Jahren antreffen und stellen.

Ersten Erkenntnissen zufolge war bereits zu Beginn des Monats in die auf dem Grundstück befindliche Scheune eingebrochen worden. Dabei wurden unter anderem ein Akkuschrauber sowie weiteres Werkzeug entwendet.

Bei der Durchsuchung der vor Ort befindlichen Fahrzeuge stellten die Polizeibeamten im Kofferraum umfangreiches Diebesgut fest. Hierzu zählten unter anderem ein Reifen-Felgensatz, mehrere Motorradrahmen sowie Motoren. Die aufgefundenen Gegenstände wurden sichergestellt. Insgesamt wird der Stehlschaden auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

Gegen die sieben Tatverdächtigen wird nun wegen des Verdachts des Bandendiebstahls ermittelt. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur genauen Zuordnung des Diebesgutes sowie zu möglichen weiteren Taten, dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell