Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: In Schwerin eskaliert die Begegnung zweier Hundehalterinnen: 57-Jährige verletzt

Schwerin (ots)

Am Donnerstagvormittag ist es in der Hamburger Allee in Schwerin zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Hundehalterinnen gekommen, bei der eine 57-jährige Frau verletzt wurde.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand begegneten sich gegen 08:50 Uhr eine 37-jährige Schwerinerin und eine 57-jährige Frau mit deutscher und russischer Staatsangehörigkeit mit ihren Hunden. Zwischen beiden Frauen entwickelte sich ein Streitgespräch. Hintergrund der Auseinandersetzung soll gewesen sein, dass die Hunde der 37-Jährigen nicht angeleint waren.

Im weiteren Verlauf eskalierte die Situation. Die 37-jährige Deutsche steht im Verdacht, die Geschädigte mit den Metallbestandteilen einer Hundeleine am Kopf verletzt zu haben. Nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde die 57-jährige Frau zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die eingesetzten Polizeibeamten nahmen eine Strafanzeige wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung auf. Zudem wird geprüft, ob ein Verstoß gegen die Hundehalterverordnung vorliegt. Die mutmaßlich verwendete Hundeleine wurde sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen zum genauen Ablauf des Geschehens dauern an.

