POL-F: 250701 - 0670 Frankfurt - Flughafen: Familienstreit eskaliert - Gefährliche Körperverletzung mit Messer

Frankfurt (ots) - (yi) Bereits am Freitag (27. Juni 2025) nahmen Polizeibeamte einen 27-Jährigen fest. Dieser steht im Verdacht, Drogen verkauft zu haben. Gegen 15:55 Uhr beobachteten Einsatzbeamte der Frankfurter Polizei den 27-jährigen Mann, wie dieser Rauschgift verkaufte und sich daraufhin in eine in der Hohenstaufenstraße befindliche Bar begab. Die Beamten ...

