Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim: Audi-Lenkerin kommt von Fahrbahn ab und leistet Widerstand

Ludwigsburg (ots)

Mit einer Blutentnahme und der Beschlagnahme ihres Führerscheins endete am Freitag (27.02.2026) die Fahrt einer 35 Jahre alten Audi-Lenkerin in Sachsenheim.

Die 35-Jährige fuhr gegen 12.00 Uhr von Großsachsenheim in Richtung Hohenhaslach, als sie in einer Rechtskurve der Landesstraße 1110 nach links von der Fahrbahn abkam und in einem Graben landete. Dabei erlitt die Frau den bisherigen Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen. Die 35-Jährige wurde vor Ort vom Rettungsdienst sowie einer Notärztin behandelt, wobei sie die Helfenden fortwährend beleidigte und sich gegen die Untersuchungen wehrte.

Auch gegenüber den Polizeikräften verhielt sich die 35-Jährige aggressiv, beleidigte diese und wehrte sich gegen sämtliche Maßnahmen. Da sie mehrfach versuchte, die Polizeibeamten zu treten sowie zu beißen, musste die Frau schließlich zu Boden gebracht und ihr mussten Handschließen angelegt werden. Da sich der Verdacht erhärtete, dass die 35-Jährige unter Alkoholeinfluss stehen könnte, wurde sie zum Polizeiposten Sachsenheim gebracht, wo sie sich einer Blutentnahme unterziehen musste. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 2,5 Promille.

Insgesamt entstand bei dem Verkehrsunfall ein Sachschaden in Höhe von etwa 11.000 Euro. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

