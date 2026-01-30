Feuerwehr Ludwigshafen

FW Ludwigshafen: Küchenbrand in Ludwigshafen im Stadtteil Süd

Ludwigshafen (ots)

(MM)Am 30.01.2026 um 17:04 Uhr wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu einem Wohnungsbrand in die Valentin-Bauer-Straße in den Stadtteil Süd alarmiert.

Beim Eintreffen der Feuerwehr fanden die Einsatzkräfte einen Küchenbrand im 1.OG eines Mehrfamilienhauses vor. Die Bewohner konnten die Brandwohnung vor dem Eintreffen der Feuerwehr eigenständig verlassen.

Die Einsatzkräfte gingen mit zwei Trupps unter Atemschutz und einem C-Rohr zur Brandbekämpfung in die Brandwohnung vor. Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden.

Im Anschluss wurden Kontroll- und Entrauchungsmaßnahmen durchgeführt.

Vorsorglich wurden zwei Kinder dem Rettungsdienst vorgestellt und in ein umliegendes Krankenhaus transportiert.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit 17 Einsatzkräften und 4 Fahrzeugen der Berufsfeuerwehr, der Rettungsdienst sowie die Polizei.

Original-Content von: Feuerwehr Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell