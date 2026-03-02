Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil im Schönbuch: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag (28.02.2026) gegen 10:50 Uhr kam es im Kreuzungsbereich der Hauptstraße und der Seesteige in Weil im Schönbuch zu einem Verkehrsunfall. Ein 34-jähriger Ford-Lenker und eine 74-jährige VW-Lenkerin stießen im Kreuzungsbereich zusammen. Beide gaben an, bei Grünlicht gefahren zu sein. Der entstandene Sachschaden ist bislang unbekannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Böblingen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell