Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Hemmingen: Unbekannte entwenden Werkzeug aus Pkw

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag (28.02.2026) entwendeten bislang unbekannte Täter zwischen 00:40 Uhr und 09:30 Uhr Werkzeug aus einem Opel, welcher in der Seestraße in Hemmingen abgestellt war. Die Unbekannten hebelten mutmaßlich das Türschloss der Kofferraumklappe auf und gelangten dadurch in den Innenraum des Opel. Sie entwendeten diverses Werkzeug, dessen Wert sich auf etwa 5.000 Euro beläuft. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ditzingen unter Tel. 07156 4352-0 oder per E-Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell