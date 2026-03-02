Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinenbronn: Wohnung nach Küchenbrand nicht mehr bewohnbar

Ludwigsburg (ots)

Am Montag (02.03.2026) entwickelte sich gegen 00:50 Uhr ein Brand in einer Dachgeschosswohnung in der Stuttgarter Straße in Steinenbronn. Mutmaßlich war dort Essen auf einem Herd vergessen worden, in Folge dessen das entstandene Feuer dann auf das darüberliegende Fenster übergegriffen hatte. Als die hinzugezogene Feuerwehr eintraf, war das Feuer bereits durch die Bewohnenden und die Nachbarschaft gelöscht worden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Die betroffene Wohnung ist vorerst nicht bewohnbar. Die Gemeinde Steinenbronn kümmerte sich um die Unterbringung der fünfköpfigen Familie, die die Wohnung bewohnte.

