Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinheim an der Murr: aggressiver 28-Jähriger bedroht Passanten und Einsatzkräfte

Ludwigsburg (ots)

Mehrere Streifenwagenbesatzungen bekamen es am vergangenen Samstag (28.02.2026) gegen 11:15 Uhr in der Lortzingstraße in Steinheim an der Murr mit einem äußerst aggressiven 28-Jährigen zu tun. Dieser hatte zunächst mehrfach über Notruf Einsatzsachbearbeiter der integrierten Leitstelle beleidigt. Anschließend ging er vor seinem Wohnhaus auf die Straße und beleidigte und bedrohte dort Passanten und Nachbarn. Nachdem die zwischenzeitlich verständigte Polizei vor Ort eingetroffen war, bedrohte der Mann die Einsatzkräfte mit einem Küchenmesser. Im weiteren Verlauf zog der Tatverdächtige sich wieder in sein Haus zurück und begann damit, die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte vom Balkon aus zu bedrohen und mit Gegenständen zu bewerfen. Als er anschließend erneut das Haus verließ, wurde er dort von den Einsatzkräften vorläufig festgenommen. Hiergegen setzte der 28-Jährige sich zur Wehr und stieß fortwährend Beleidigungen und Bedrohungen gegen die Polizei aus. Der Tatverdächtige, der sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde im weiteren Verlauf in ein Krankenhaus eingeliefert. Bei dem Einsatz, den zahlreiche Schaulustige mitverfolgten, wurde niemand verletzt. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte sowie Bedrohung und Beleidigung (Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144 900-0, marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de).

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

