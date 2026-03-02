POL-LB: Gemmrigheim: Pkw beschädigt und weggefahren
Ludwigsburg (ots)
Einen Sachschaden von rund 2.000 Euro hinterließ eine noch unbekannte Person, die am Samstag (28.02.2026) zwischen 17:15 Uhr und 17:45 Uhr mutmaßlich am Steuer eines Pkw einen in der Stiftsstraße in Gemmrigheim geparkten BMW an dessen linken Kotflügel beschädigte und sich anschließend unerlaubt aus dem Staub machte. Sachdienliche Hinweise zu der Unfallflucht nimmt das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen unter Tel. 07142 405-0 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.
