POL-SZ: Gemeinsame Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF und der Staatsanwaltschaft Braunschweig vom 26.02.2026

Beifahrer eines entwendeten Pkw greift Polizeibeamten tätlich an

Salzgitter-Bad, Braunschweiger Straße, 25.02.2026 zwischen 00:00 Uhr und 10:30 Uhr

Salzgitter-Lebenstedt, Berliner Straße, Joachim-Campe-Straße, 25.02.2026 von 15:10 Uhr bis ca. 16:30 Uhr

Durch einen Zeugen wurde mitgeteilt, dass ein ihm bekannter 22-Jähriger, welcher nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis sei, mit einem Pkw an ihm vorbeigefahren war. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen entwendete der Mann den Pkw zuvor in der Braunschweiger Straße in Salzgitter-Bad. Mit diesem kam er in Salzgitter-Lebenstedt in der Berliner Straße um 15:10 Uhr schließlich von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Hauswand. Der Fahrer sowie der Beifahrer des Pkw flüchteten fußläufig vom Unfallort. Im Rahmen der Fahndung konnte der Beifahrer angetroffen werden. Während der Befragung des 32-jährigen Beifahrers wurde dieser immer aggressiver, beleidigte und bedrohte die eingesetzten Beamten/-innen. Der Mann wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten zunächst der Dienststelle zugeführt und in Gewahrsam genommen. Als der 32-Jährige ins Gewahrsam gebracht wurde, trat dieser plötzlich nach den Beinen der eingesetzten Beamten/-innen. Dabei verletzte sich ein Beamter leicht. Während der Sachverhaltsaufnahme gab der 32-Jährige außerdem an, Alkohol und Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Eine Richterin des Amtsgerichts Braunschweig ordnete die Ingewahrsamnahme sowie eine Blutentnahme an. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen des Pkw-Diebstahls, des Fahren ohne Fahrerlaubnis, dem unerlaubten Entfernen vom Unfallort, der Beleidigung und Bedrohung sowie wegen des tätlichen Angriffs ein.

