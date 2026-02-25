POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 25.02.2026.
Salzgitter (ots)
Täterschaft erbeutete hochwertigen Oldtimer
Salzgitter, Thiede, Danziger Straße, 02.02.2026 bis 24.02.2026.
Bisherige Ermittlungen der Polizei haben ergeben, dass die unbekannte Täterschaft aus einer Garage einen hochwertigen Mercedes Oldtimer entwendet hatte. Hierbei ist ein Schaden von mindestens 30.000 Euro entstanden. Hinweisgebende werden gebeten, sich an die Polizei in Salzgitter Thiede unter der Telefonnummer 05341 941730 zu wenden.
