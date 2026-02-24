Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 24.02.2026.

Salzgitter (ots)

Bauwagen war das Ziel der Täterschaft.

Salzgitter, Thiede, Beddinger Holz, Kinderbetreuungseinrichtung, 20.02.2026, 11:30 Uhr-23.02.2026, 09:15 Uhr.

Die unbekannte Täterschaft hatte es auf einen Bauwagen einer Kinderbetreuungseinrichtung abgesehen.

Die bisherigen polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass die Zugangstür offensichtlich aufgeflext wurde. Die Täterschaft erbeutete aus dem Inneren zwei Baustrahler und verursachte einen Schaden von mindestens 800 Euro. Anzumerken ist, dass der Bauwagen für Kinderzwecke sehr ansprechend hergerichtet wurde. Die Polizei Thiede ist auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer 05341 941730 zu melden.

