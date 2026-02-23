Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 23.02.2026: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten bei Gadenstedt

Peine (ots)

Bei einem Zusammenstoß auf der B444 bei Gadenstedt sind eine 42-jährige Frau und ein 38-jähriger Mann verletzt worden. Der Seat-Fahrer kollidierte, aus Groß Ilsede kommend, in Höhe der Ortschaft Gadenstedt frontal mit dem Mitsubishi der Frau, die angehalten hatte, um links abzubiegen. Sowohl der 38-Jährige als auch die 42-Jährige wurden mit Verletzungen in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Ein 15-Jähriger, der als Beifahrer im Mitsubishi fuhr, blieb unverletzt. Möglicherweise war der 38-Jährige zum Unfallzeitpunkt abgelenkt und geriet daher auf die Gegenfahrspur. Weitere Ermittlungen zur Unfallursache laufen.

