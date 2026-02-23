PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 23.02.2026: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten bei Gadenstedt

Peine (ots)

Bei einem Zusammenstoß auf der B444 bei Gadenstedt sind eine 42-jährige Frau und ein 38-jähriger Mann verletzt worden. Der Seat-Fahrer kollidierte, aus Groß Ilsede kommend, in Höhe der Ortschaft Gadenstedt frontal mit dem Mitsubishi der Frau, die angehalten hatte, um links abzubiegen. Sowohl der 38-Jährige als auch die 42-Jährige wurden mit Verletzungen in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Ein 15-Jähriger, der als Beifahrer im Mitsubishi fuhr, blieb unverletzt. Möglicherweise war der 38-Jährige zum Unfallzeitpunkt abgelenkt und geriet daher auf die Gegenfahrspur. Weitere Ermittlungen zur Unfallursache laufen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel
Polizeikommissariat Peine
Malte Jansen, POK
Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 05171 / 99 9-107
malte.jansen@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren