Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Salzgitter-Bad vom 20.02.2026, 09:00 Uhr - 21.02.2026, 09:00 Uhr

Salzgitter-Bad (ots)

Verkehrsunfallflucht.

Zeit: Freitag, 20.02.2026, 09:39 Uhr.

Ort: 38228 Salzgitter, Hüttenring.

Hergang:

Am Freitagvormittag kam es auf einem Parkplatz im Hüttenring zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhren beide Fahrzeuge rückwärts aus gegenüberliegenden Parklücken. Ein 51-jähriger Fahrzeugführer aus Salzgitter bemerkte die Situation rechtzeitig und hielt sein Fahrzeug an. Die bislang unbekannte Fahrzeugführerin bzw. der unbekannte Fahrzeugführer setzte den Rückwärtsfahrvorgang jedoch fort, sodass es zum Zusammenstoß kam. Im Anschluss entfernte sich die unfallverursachende Person unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Salzgitter-Bad unter der Telefonnummer 05341 / 825-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell