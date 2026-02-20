Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 20.02.2026

Börßum (ots)

Sprengung eines Fahrkartenautomaten

Börßum, Bahnhofstraße, Bahnhof, 20.02.2026 gegen 01:00 Uhr Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen sprengten zwei unbekannte Täter den Fahrkartenautomaten am Börßumer Bahnhof. Dadurch konnte eine unbekannte Bargeldsumme erlangt werden. Im Anschluss flüchteten die Personen mutmaßlich in einem weißen BMW X5 mit erhöhter Geschwindigkeit vom Bahnhof in Richtung Börßumer Straße. Die zwei Täter konnten als männlich, 1,70 m bis 1,80 m groß sowie 25 bis 30 Jahre alt beschrieben werden. Außerdem sollen beide schwarz gekleidet gewesen sein und eine schwarze Mütze getragen haben. Vor Ort waren Kräfte der Landespolizei sowie des Bundespolizeireviers Braunschweig im Einsatz. Laut Entschärfergruppe der Bundespolizei handelte es sich mutmaßlich um einen selbstgebauten Sprengsatz. Der Gesamtschaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer 05341 18970 entgegen.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell