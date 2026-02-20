PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 20.02.2026

Börßum (ots)

Sprengung eines Fahrkartenautomaten

Börßum, Bahnhofstraße, Bahnhof, 20.02.2026 gegen 01:00 Uhr Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen sprengten zwei unbekannte Täter den Fahrkartenautomaten am Börßumer Bahnhof. Dadurch konnte eine unbekannte Bargeldsumme erlangt werden. Im Anschluss flüchteten die Personen mutmaßlich in einem weißen BMW X5 mit erhöhter Geschwindigkeit vom Bahnhof in Richtung Börßumer Straße. Die zwei Täter konnten als männlich, 1,70 m bis 1,80 m groß sowie 25 bis 30 Jahre alt beschrieben werden. Außerdem sollen beide schwarz gekleidet gewesen sein und eine schwarze Mütze getragen haben. Vor Ort waren Kräfte der Landespolizei sowie des Bundespolizeireviers Braunschweig im Einsatz. Laut Entschärfergruppe der Bundespolizei handelte es sich mutmaßlich um einen selbstgebauten Sprengsatz. Der Gesamtschaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer 05341 18970 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Alena Franke
Telefon: 05331/933104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Alle Meldungen Alle
  • 19.02.2026 – 13:33

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 19.02.2026.

    Salzgitter, Peine, Wolfenbüttel (ots) - Polizei warnt vor "Job-Scamming": So funktioniert der Betrug mit Fake-Stellenangeboten Die Polizei warnt vor einer zunehmenden Betrugsmasche im Internet: Dem sogenannten "Job-Scamming". Dabei kopieren oder verfälschen Täterinnen und Täter die Webseiten real existierender Unternehmen und veröffentlichen gefälschte ...

    mehr
  • 19.02.2026 – 13:27

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 19.02.2026.

    Salzgitter, Peine, Wolfenbüttel (ots) - Betrug über Instagram: Playstation-Codes von Schülerinnen erschlichen. Polizei warnt vor sogenanntem Trickbetrug - Dunkelfeld vermutlich deutlich höher. In den vergangenen sechs Wochen wurden mindestens vier Fälle angezeigt, bei denen Täter über die Plattform Instagram Playstation-Guthabenkarten von Schülerinnen ...

    mehr
  • 18.02.2026 – 15:13

    POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 18.02.2026

    Schöppenstedt (ots) - Schloss und Schiebetür des Rathauses verklebt Schöppenstedt, Markt, 13.02.2026 von 14:30 Uhr bis 15.02.2026, 12:30 Uhr Eine unbekannte Täterschaft beschädigte die Schiebetür des Haupteingangs sowie das Schloss der Hintertür des Rathauses. Augenscheinlich handelte es sich um Klebstoff, welcher sowohl das Türschloss als auch die Gummilippen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren