Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht des PK Peine, Freitag/ Samstag 21./22.02.2026

Peine (ots)

Körperverletzungen nach Streitigkeiten in einem Bus

Ort: Peine, Pelikanstraße, 20.02.2026, 15:30 Uhr

In einem Linienbus kam es am gestrigen Nachmittag zu zwei Körperverletzungen zum Nachteil zweier Schüler (15 u. 16 J.) aus Peine. Die beiden Opfer gerieten mit einer derzeit noch unbekannten Person zunächst in Streit. In diesem Zuge ergriff der Beschuldigte plötzlich zwei Haltegriffe, holte Schwung und trat dem ersten Opfer mit dem beschuhten Fuß zweimal ins Gesicht. Dem zweiten Opfer versetzte er unmittelbar danach zwei Kopfstöße und verließ im Anschluss fluchtartig die Örtlichkeit. Die Opfer zogen sich Verletzungen an der Unterlippe sowie Hämatome im Bereich der Augen zu. Eine ärztliche Versorgung war jedoch nicht notwendig. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet. Die Ermittlungen zu dem Beschuldigten dauern an.

Tätlicher Angriff auf Polizisten

Ort: Peine, Bahnhofsplatz, 20.02.2026 20:44 Uhr

Ein Schaffner der Deutschen Bahn verständigte die Polizei, weil ein männlicher Fahrgast (37 J.) aus Hannover keinen gültigen Fahrschein vorzeigen konnte. Bei der folgenden Aufforderung den Zug zu verlassen, reagierte er fortwährend verbal aggressiv, so dass er erst nach dem Eintreffen der Beamten den Zug verließ. Doch anstatt sich zu beruhigen, bespuckte und schlug er nach den Beamten, die ihn in der Folge zu Boden brachten und letztlich dem Gewahrsam zuführten. Dem offensichtlich alkoholisierten Beschuldigten wurde zudem noch eine Blutprobe entnommen und diverse Strafverfahren eingeleitet. Die eingesetzten Kollegen der Polizei konnte nach kurzer medizinischer Begutachtung ihren Dienst fortsetzen.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell