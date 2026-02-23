PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 23.02.2026.

  • Bild-Infos
  • Download

Wolfenbüttel (ots)

Auf Polizeistreife in Wolfenbüttel

"Achtung Kontrolle" - Eine Dokumentation über die Arbeit der Polizei Wolfenbüttel wird im Fernsehen gesendet.

Carolin Spilker und Sascha Poser wurden von einem Kamerateam begleitet.

Es entstanden Dokumentationen über die Polizei Wolfenbüttel für das Format "Achtung Kontrolle".

Wir nehmen die interessierten Zuschauerinnen und Zuschauer mit zu unseren tatsächlichen Einsätzen. Hierbei erfahren Sie viel über den Dienst bei der Polizei und erhalten Einblicke in unsere Polizeiwelt. Wir freuen uns, dass am 27.02.2026 um 18:55 Uhr eine entsprechende Reportage im Fernsehen zu sehen sein werden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Matthias Pintak
Telefon: 05341/1897-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

