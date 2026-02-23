Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 23.02.2026.

Salzgitter (ots)

Drei verletzte Personen nach Wohnungsbrand.

Salzgitter-Thiede, Franz-Kafka-Ring, 21.02.2026, 01:40 Uhr.

Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei wurden zu einem Wohnungsbrand in den Franz-Kafka-Ring alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnte bereits eine starke Rauchentwicklung festgestellt werden. Im Zuge des Lösch- und Evakuierungseinsatzes mussten mehrere Menschen aus dem Haus begleitet werden. Eine Bewohnerin kam den Anweisungen der Rettungskräfte nicht nach und musste schließlich gegen ihren Willen aus dem Gebäude gerettet werden. Drei Personen erlitten durch die eingeatmeten Gase eine Rauchgasintoxikation. Sie mussten in umliegenden Krankenhäusern behandelt werden.

Die Brandbekämpfung erfolgte durch die Berufsfeuerwehr Salzgitter sowie die freiwillige Feuerwehr Thiede.

Die Polizei beschlagnahmte den Brandort zwecks Ermittlung der Brandursache. Die Schadenshöhe wird auf 40.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell