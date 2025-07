Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Einfamilienhaus

Hamm-Herringen (ots)

Bislang unbekannte Einbrecher verschafften sich am Montag, 21. Juli, zwischen 7.50 Uhr und 12.50 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Köhlerstraße.

Nachdem er oder sie eine Terrassentür einwarfen und so in das Wohnhaus gelangten, entwendeten sie einen geringen Bargeldbetrag und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Hinweise zu dem Einbruch oder verdächtigen Personen nimmt die Polizei in Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (ds)

