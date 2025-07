POL-HAM: Unfall zwischen PKW und E-Scooter

Hamm-Herringen (ots) - Ein 15-jähriger E-Scooter-Fahrer verletzte sich am Samstag, 19. Juli, bei einem Alleinunfall leicht. Der Jugendliche befuhr gegen 16.10 Uhr die Hermann-Hölzel-Straße in westliche Richtung als er aus ungeklärter Ursache mit seinem E-Scooter stürzte. Ein Rettungswagen brachte ihn zur Behandlung in ein Hammer Krankenhaus. (bf) Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Hamm Pressestelle Polizei Hamm ...

