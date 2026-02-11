Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen/Überlingen

Unfälle wegen Fehlbedienung

Die falsche Bedienung von Fahrzeugen war am Dienstag ursächlich für zwei Verkehrsunfälle. Gegen 6.40 Uhr verwechselte ein 34 Jahre alter Cupra-Fahrer auf der Bundesstraße 31 zwischen Nußdorf und Uhldingen die Pedale. Anstatt zu kuppeln trat er unvermittelt stark auf die Bremse, woraufhin eine hinter ihm fahrende Pkw-Lenkerin auffuhr. Bei dem Unfall entstand rund 10.000 Euro Sachschaden. Um etwa 11 Uhr legte eine 82-jährige VW-Fahrerin in der Ravensburger Straße in Friedrichshafen an einer Ampel versehentlich den falschen Gang ein. Als die Lichtzeichenanlage auf Grün schaltete und sie Gas gab, fuhr sie rückwärts anstatt vorwärts und kollidierte mit einem hinter ihr stehenden Opel. Auch bei diesem Unfall entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro. Verletzt wurde glücklicherweise in beiden Fällen niemand.

Friedrichshafen

Betrunken unterwegs

Seinen Führerschein noch an Ort und Stelle abgeben musste ein 23-Jähriger, als er am Dienstagabend im Stadtgebiet von der Polizei kontrolliert wurde. Beamte vernahmen deutlichen Alkoholgeruch beim jungen Fahrer, eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von über 1,3 Promille. Der 23-Jährige musste die Polizisten in eine Klinik begleiten und eine Blutprobe abgeben. Neben den führerscheinrechtlichen Konsequenzen droht ihm, je nach Ergebnis der Blutuntersuchung, eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Friedrichshafen

Verdächtige an der Haustüre - Polizei rät zur Vorsicht

Nachdem sich Unbekannte unter dem Vorwand, Zählerstände ablesen zu müssen, Zutritt zu Wohnungen verschaffen wollten, rät die Polizei nochmals zur Vorsicht. Bürger meldeten die verdächtigen Vorfälle, die sich bereits vergangene Woche im Bereich der Lanzstraße und der Moltkestraße zugetragen haben sollen. Seien Sie misstrauisch, wenn Unbekannte ohne Vorwarnung an Ihrer Haustüre stehen und unter einem oft erfundenen Vorwand um Einlass bitten. Bei den Gegenübern kann es sich um Betrüger halten, die sich nicht für Ihre Zählerstände interessieren, sondern ausschließlich auf der Suche nach Wertsachen und Geld sind. Informieren Sie sich vor dem Einlass bei Ihrem Versorger und rufen Sie im Zweifel umgehend die Polizei. Informationen und weitere Tipps finden sich auf der Seite der polizeilichen Kriminalprävention unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/haustuerbetrug/ .

Meckenbeuren

Frau an Haustür attackiert

Nachdem eine Frau angibt, am Mittwochmorgen an ihrer Haustüre von einem Unbekannten geschlagen worden zu sein, ermittelt die Polizei. Den Angaben der Frau zufolge habe ein Unbekannter gegen 4.45 Uhr an ihrer Tür geklingelt. Als sie die Tür öffnete, soll er zugeschlagen haben und von Dannen gezogen sein. Bei dem Unbekannten soll es sich um einen dünnen Mann mit kurzen dunklen Haaren gehandelt haben. Beim Eintreffen der Polizisten hatte die alkoholisierte Frau rund 2,4 Promille und eine Kopfplatzwunde, die in einem Krankenhaus ambulant versorgt wurde. Die Polizei will nun den Hintergrund der geschilderten Auseinandersetzung klären.

Salem

Liebesbetrüger erbeuten große Summe

Nachdem sich eine kostspielige Liebesbekanntschaft im Internet als Betrug herausgestellt hat, ermittelt der Polizeiposten Salem. Eine Seniorin aus dem Großraum Salem war bereits Anfang März 2024 von einem angeblichen Geschäftsmann aus Amerika kontaktiert worden, woraufhin sich eine vermeintliche Internetfreundschaft entwickelte. Im Laufe der Zeit gab der Mann an, nach Deutschland auswandern zu wollen, und überredete die Seniorin, ein gemeinsames Konto einzurichten. Wegen finanzieller Verpflichtungen könne er nicht ausreisen, woraufhin die Frau immer wieder Gutscheinkarten an ihre Internetbekanntschaft übermittelte. Insgesamt transferierte sie dabei einen niedrigen sechsstelligen Euro-Betrag und verschuldete sich dabei selbst. Auch eine Bekannte der Seniorin, die offenbar ebenfalls keinen Verdacht schöpfte, sprang finanziell ein und übermittelte Gutscheinkarten im hohen fünfstelligen Euro-Wert. Nun wurde der Fall bei der Polizei bekannt und entsprechende Ermittlungen eingeleitet. Die Polizei warnt erneut vor dieser als "Romance-Scam" bekannten Masche. Informationen rund um dieses Thema finden sich auf der Internetseite der polizeilichen Kriminalprävention unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/scamming/.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell