Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 24.02.2026.

Salzgitter (ots)

Älteres Ehepaar wird Opfer eines Trickdiebstahls.

Salzgitter, Bad, 23.02.2026, 14:30-15:00 Uhr.

Gegen 14:30 Uhr hatte ein unbekannter Täter an der Wohnungstür des betroffenen Ehepaares geklingelt. In einem ersten Gespräch hatte sich der Mann als Handwerker ausgegeben und um einen Einlass gebeten. Der Mann gab an, die Wasserrohre in der Wohnung der Familie überprüfen zu müssen. Nachdem ihm der Einlass gewährt wurde, hatte er in verschiedenen Räumen die Wasserhähne überprüft. In einem offensichtlichen unbemerkten Moment hatte ein Mittäter die Wohnung betreten und gezielt nach Wertsachen gesucht. Im Tatverlauf wurde insbesondere Schmuck und Bargeld erbeutet. Die Schadenshöhe liegt in einer mittleren dreistelligen Höhe.

Der den Einlass begehrende Haupttäter wird wie folgt beschrieben: Ca. 190 cm groß, ca. 35-40 Jahre alt, hatte kurze dunkelblonde Haare und einen kurzen Bart. Er sprach akzentfreies Deutsch. Zum zweiten Täter können bezüglich seines Aussehens keine Angaben gemacht werden. Die Polizei sensibilisiert: Bitte lassen sie niemals fremde Personen unbeaufsichtigt in ihrer Wohnung verweilen. Bitte achten sie auch darauf, dass ihre Wohnungstür geschlossen ist, damit Mittäter nicht in ihre Räume gelangen können.

Handwerker melden sich grundsätzlich vorher bei ihnen an. Daher seien sie immer wachsam, wenn plötzlich Handwerker ohne erkennbaren Grund ihre Wohnung betreten möchten. Die Polizei hilft ihnen in jedem Fall rund um die Uhr.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell