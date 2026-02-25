PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 25.02.2026: Unfall im Begegnungsverkehr - Beteiligter gesucht

Peine (ots)

Am 23.02.2026 gegen 13:50 Uhr begegneten sich an der Kanalbrücke zwischen Wendeburg und Bortfeld zwei Autos und kollidierten im Vorbeifahren mit den Außenspiegeln. Zunächst setzen beide die Fahrt fort. Der Verursacher meldete sich im Nachhinein bei der Polizei in Edemissen Die Polizei in Edemissen sucht nun nach dem zweiten Beteiligten Fahrzeug. Hinweise werden unter 05176 97648-0 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel
Polizeikommissariat Peine
Malte Jansen, POK
Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 05171 / 99 9-107
malte.jansen@polizei.niedersachsen.de

