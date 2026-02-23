PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Sachbeschädigungen im Bereich der Donnersberghalle

POL-PIROK: Sachbeschädigungen im Bereich der Donnersberghalle
Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots)

Am vergangenen Samstagnachmittag stellten Polizeibeamte an einem Zaun im Bereich der Donnersberghalle zahlreiche beschädigte und abgerissene Plakate fest. Sie zeigen unter anderem Regenbogenmotive und sind Teil einer Aktion, an der sich zahlreiche Vereine, Organisationen, Unternehmen und andere Einrichtungen im Nordpfälzer Land beteiligen.

Als Tatzeit geht die Polizei von einem Zeitpunkt nach Ende einer parteipolitischen Veranstaltung in der Halle aus.

Bereits am Freitag hatten Unbekannte an mehreren Stellen die Donnersberghalle und eine Bushaltestelle mit einer politischen Parole besprüht.

Die Beamten schließen nicht aus, dass die Beschädigungen in Zusammenhang mit der Veranstaltung sowie dem Ausbringen von mutmaßlicher Buttersäure stehen (wir berichteten: https://s.rlp.de/VlYh1je).

Die Polizei bittet um Hinweise: Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Wem sind im Umfeld der Halle zwischen Donnerstag und Samstag verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Rockenhausen unter der Telefonnummer 0631 369-14699 entgegen. |erf

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Rockenhausen, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Rockenhausen
