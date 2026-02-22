PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Rockenhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Dacheinsturz einer Scheune

POL-PIROK: Dacheinsturz einer Scheune
  • Bild-Infos
  • Download

Obermoschel (Donnersbergkreis) (ots)

Am Freitag stürzte am frühen Morgen ein Dach von einer unbewohnten Scheune in Obermoschel ein. Die betroffene Scheune grenzt seitlich an zwei weitere Gebäude an, diese blieben von dem Dacheinsturz unberührt. Ein Gebäude im rückwärtigen Bereich der Scheune wurde durch herabfallende Ziegel leicht beschädigt. Die dadurch geschädigte Eigentümerin wurde informiert. Da sich zum Zeitpunkt des Einsturzes niemand in der Scheune und in unmittelbarer Nähe zur Scheune befand, wurde niemand verletzt. Anwohner berichteten von einem lauten Krachen in den frühen Morgenstunden und erlitten dadurch einen temporären Schock. Die Feuerwehr und das Technische Hilfswerk sperrten die noch immer einsturzgefährdete Scheune ab. Eine Gefahr für angrenzende Gebäude und Passanten außerhalb der Absperrung wird durch die Fachkräfte ausgeschlossen. Der Eigentümer der baufälligen Scheune aus dem Landkreis Ostvorpommern konnte durch die Polizei ermittelt werden. Das zuständige Bauamt wurde in Kenntnis gesetzt. |hil

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Rockenhausen
Telefon: 0631 369-14699
E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de
Internet: http://www.polizei.rlp.de/pi.rockenhausen

Original-Content von: Polizeiinspektion Rockenhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Rockenhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Rockenhausen
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Rockenhausen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren