Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Dacheinsturz einer Scheune

Bild-Infos

Download

Obermoschel (Donnersbergkreis) (ots)

Am Freitag stürzte am frühen Morgen ein Dach von einer unbewohnten Scheune in Obermoschel ein. Die betroffene Scheune grenzt seitlich an zwei weitere Gebäude an, diese blieben von dem Dacheinsturz unberührt. Ein Gebäude im rückwärtigen Bereich der Scheune wurde durch herabfallende Ziegel leicht beschädigt. Die dadurch geschädigte Eigentümerin wurde informiert. Da sich zum Zeitpunkt des Einsturzes niemand in der Scheune und in unmittelbarer Nähe zur Scheune befand, wurde niemand verletzt. Anwohner berichteten von einem lauten Krachen in den frühen Morgenstunden und erlitten dadurch einen temporären Schock. Die Feuerwehr und das Technische Hilfswerk sperrten die noch immer einsturzgefährdete Scheune ab. Eine Gefahr für angrenzende Gebäude und Passanten außerhalb der Absperrung wird durch die Fachkräfte ausgeschlossen. Der Eigentümer der baufälligen Scheune aus dem Landkreis Ostvorpommern konnte durch die Polizei ermittelt werden. Das zuständige Bauamt wurde in Kenntnis gesetzt. |hil

Original-Content von: Polizeiinspektion Rockenhausen, übermittelt durch news aktuell