Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Einbruch in Autohaus

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in den frühen Morgenstunden zu einem Einbruch in ein Autohaus in Rockenhausen. Die Polizei wurde durch eine Sicherheitsfirma alarmiert und begab sich mit starken Kräften umgehend zu dem betroffenen Autohaus in Rockenhausen. Es konnten keine Täter auf dem Gelände festgestellt werden, es waren jedoch frische Einbruchspuren feststellbar. Augenscheinlich entstand lediglich ein Sachschaden an der Tür zu dem Autohaus, es wurden nach ersten Erkenntnissen keine Wertgegenstände entwendet. Die durch die Polizeikräfte gesicherten Videoaufnahmen zeigen zwei Täter, welche sich unberechtigt zu Fuß und teilweise vermummt auf dem Gelände bewegten. Die Alarmierung der Polizei erfolgte mit zeitlichem Verzug, weshalb die beiden Täter vor Eintreffen der Polizei flüchten konnten. Ein Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369-14699 bei der Polizeiinspektion Rockenhausen zu melden. |hil

Original-Content von: Polizeiinspektion Rockenhausen, übermittelt durch news aktuell