POL-PIROK: Verkehrsunfall mit verletztem Jugendlichen

Winnweiler (Donnersbergkreis) (ots)

Am späten Samstagnachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen PKW und E-Scooter im Bereich des Bahnhofs in Winnweiler. Der 14-jährige E-Scooterfahrer aus dem Donnersbergkreis fuhr auf dem Gehweg der Bahnhofstraße und fuhr an einer nicht zur Fahrbahnüberquerung vorgesehenen Stelle von dem Gehweg auf die Fahrbahn. Der dahinter in gleicher Fahrtrichtung fahrende PKW konnte nicht mehr ausweichen und touchierte den E-Scooter. Der Jugendliche auf dem E-Scooter wurde infolge leicht verletzt. Auch an dem E-Scooter entstand etwa 200,00 Euro Sachschaden. Nach Zeugenaussagen soll es sich bei dem unfallbeteiligten PKW um einen weißen Mercedes gehandelt haben. Ob an diesem ein Sachschaden entstand ist derzeit ungewiss. Der Fahrer des PKW sprach wohl an der Unfallstelle kurz mit dem geschädigten Jugendlichen und fuhr anschließend weiter, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369-14699 bei der Polizeiinspektion Rockenhausen zu melden. |hil

