Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Parteipolitische Veranstaltung und Kundgebungen - Ermittlungen wegen übelriechender Substanz

Rockenhausen (ots)

Eine parteipolitische Veranstaltung in der Donnersberghalle und mehrere Kundgebungen sind am Samstag ohne herausragende Vorkommnisse zu Ende gegangen.

Auftrag der Polizei war es, die friedliche Ausübung des Rechts auf Versammlungsfreiheit zu gewährleisten sowie die störungsfreie Teilnahme an der parteipolitischen Veranstaltung zu ermöglichen.

Die Einsatzleitung setzte auf eine aktive und zielgerichtete Kommunikation, gleichwohl verfolgten die Beamten konsequent Straftaten: Zu Beginn der Veranstaltung war im Umfeld der Halle übelriechender Geruch feststellbar. Ob es sich um Buttersäure handelte, steht aktuell nicht fest. Die Polizei nahm die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung auf, da Einsatzkräfte über Übelkeit klagten. |erf

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Rockenhausen, übermittelt durch news aktuell

