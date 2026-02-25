Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 25.02.2026

Wolfenbüttel (ots)

Fahrerin flüchtet nach Verkehrsunfall

Wolfenbüttel, Grüner Platz, 24.02.2026 gegen 12:30 Uhr

Durch einen Zeugen konnte beobachtet werden, wie ein Pkw beim Abbiegen von einem Grundstück auf die Fahrbahn einen geparkten Pkw streifte. Dieser war auf dem dortigen Parkstreifen abgestellt. Nach dem Unfall stoppte die Fahrerin ihren Pkw kurzzeitig, setzte ihre Fahrt jedoch wieder fort, ohne sich um die Schadenregulierung zu kümmern. Der geparkte Pkw wurde am hinteren Stoßfänger beschädigt. Der Schaden wird auf 2.000 Euro geschätzt. Bei dem flüchtigen Pkw handelt es sich nach polizeilichen Erkenntnissen mutmaßlich um einen silbernen/ grauen Kleinwagen mit dem Kennzeichenfragment WF-CW. Durch den Unfall wurde mutmaßlich die rechte Fahrzeugseite des Kleinwagens beschädigt. Die Fahrerin des flüchtigen Pkw wird auf ca. 50 Jahre geschätzt und mit dunklen schulterlangen Haaren beschrieben. Hinweise nimmt die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331 9330 entgegen.

