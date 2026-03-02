Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: 24-Jähriger flüchtet nach Verkehrsunfall

Ludwigsburg (ots)

Ein 24 Jahre alter Audi-Lenker fuhr am Freitag (27.02.2026) gegen 23.00 Uhr die Wilhelmstraße in Richtung Stuttgarter Straße in Ludwigsburg entlang. An der Sternkreuzung kollidierte der 24-Jährige zunächst aus noch ungeklärten Gründen mit einem Ampelmasten, der daraufhin umkippte und auf die Straße fiel. Da der Audi-Lenker mutmaßlich eine an der dortigen Baustelle Rot zeigende Ampel missachtet hatte, kam ihm ein 19 Jahre alter VW-Lenker entgegen. Dieser musste ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß mit dem Audi zu verhindern. Dabei touchierte der VW-Fahrer seinerseits eine Warnbarke.

Der 24-Jährige stieg gemäß den bisherigen Erkenntnissen nach dem Unfall aus dem Audi aus und flüchtete zu Fuß, während stattdessen eine noch unbekannte Person mit dem Pkw davonfuhr. Das Fahrzeug wurde später im Bereich einer Tankstelle am Rande der Bundesstraße 27 verlassen aufgefunden.

Nur kurze Zeit nach dem Verkehrsunfall erschien der 24-Jährige beim Polizeirevier Ludwigsburg und gab vor, dass sein Audi gestohlen worden sei. Aufgrund der bereits durchgeführten Ermittlungen und vorliegender Zeugenaussagen wurde der 24-Jährige nun jedoch damit konfrontiert, dass der Verdacht besteht, dass er selbst mit dem Audi verunfallt sei. Da sich darüber hinaus der Verdacht erhärtete, dass der junge Mann unter Alkoholeinfluss stehen könnte, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Ein Atemalkoholtest hatte einen Wert rund 1,4 Promille ergeben. Zudem stellte sich heraus, dass der 24-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 10.000 Euro.

