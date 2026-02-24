Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Ticketloser Fahrgast flüchtet über Bahngleise

Weimar, Weimar Bahnhof (ots)

Mit einer Bahn fuhr ein Mann am Montagnachmittag von Kranichfeld nach Weimar, ohne gültiges Ticket. Bei der Kontrolle zeigte er sich unkooperativ und legte ein augenscheinlich unechtes Identitätspapier vor, weswegen das Zugpersonal die örtliche Polizei informiert hat.

Beim Eintreffen der Bahn in Weimar flüchtete der 26-Jährige in lebensgefährlicher Manier unvermittelt über die Bahngleise. In Weimar-Nord konnte er dann durch Beamte der Polizeiinspektion gestellt werden. Sie brachten ihn zum Bahnhof zurück und übergaben ihn an die Bundespolizei.

Bei dem 26-jährigen Mann aus Benin wurden hochwertige Technikartikel der Marke Apple gefunden, für die er keine Eigentumsnachweise erbringen konnte. Diese wurden sichergestellt.

Ausgewiesen hatte er sich mit einem belgischen Personalausweis. Ebenso führte der Mann ein österreichisches Modell mit sich. Beide Dokumente wurden durch die im Urkundenwesen geschulten Bundespolizisten als Totalfälschung eingestuft und sichergestellt.

Gegen den Mann wird nun wegen mehrerer Straftaten ermittelt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell