Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Teile des Bahnhofsgebäudes in Meiningen abgesperrt

Meiningen, Meiningen Bahnhof (ots)

Am Sonntagmorgen bestreiften Bundespolizisten den Bahnhof in Meiningen. Im Bahnhofsgebäude selbst bemerkten sie, dass sich circa vier Quadratmeter des Deckenputzes gelöst haben und auf den Boden gefallen sind.

Der Bereich wurde umgehend geräumt. Verletzt wurde niemand. Aus Gründen der Gefahrenabwehr sperrten die Beamten Teilbereiche des Gebäudes ab und brachten Hinweisschilder an.

Im Nachgang wurde die Stadt Meiningen über die Situation informiert, sodass diese vor Ort geeignete Maßnahmen treffen kann.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361/ 659830
E-Mail: bpoli.erfurt(at)polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

