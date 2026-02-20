Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Zahnpflege ist wichtig, aber dann bitte richtig

Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Zwei Männer wurden am Donnerstag angezeigt, weil sie in einem Geschäft des Erfurter Hauptbahnhofes dabei beobachtet worden sind, wie sie sich elektronische Zahnbürsten aneignen wollten. Sie öffneten die Packungen und wollten die teuren Inhalte entwenden. Dabei wurden die Täter beobachtet und gestört. Die Bundespolizei wurde zwischenzeitlich informiert.

Noch vor dem Eintreffen einer Streife konnte einer der Männer entkommen, ohne eine Zahnbürste. Der 24-jährige Mittäter wurde gestellt. Gegen den Algerier wurde ein Ermittlungsverfahren wegen dem Versuch des Diebstahls eingeleitet.

Nach seinem Begleiter wird gefahndet.

