PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Zahnpflege ist wichtig, aber dann bitte richtig

Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Zwei Männer wurden am Donnerstag angezeigt, weil sie in einem Geschäft des Erfurter Hauptbahnhofes dabei beobachtet worden sind, wie sie sich elektronische Zahnbürsten aneignen wollten. Sie öffneten die Packungen und wollten die teuren Inhalte entwenden. Dabei wurden die Täter beobachtet und gestört. Die Bundespolizei wurde zwischenzeitlich informiert.

Noch vor dem Eintreffen einer Streife konnte einer der Männer entkommen, ohne eine Zahnbürste. Der 24-jährige Mittäter wurde gestellt. Gegen den Algerier wurde ein Ermittlungsverfahren wegen dem Versuch des Diebstahls eingeleitet.

Nach seinem Begleiter wird gefahndet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361/ 659830
E-Mail: bpoli.erfurt(at)polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 20.02.2026 – 13:21

    BPOLI EF: Mit Anzeige gekommen und mit Strafbefehl gegangen

    Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots) - Diese Anzeigenerstattung hat sich eine Frau wohl anders vorgestellt. Eine 35-Jährige kam am Donnerstagmittag zur Bundespolizei am Erfurter Hauptbahnhof, um sich als Geschädigte einer Diebstahlshandlung zu melden. Bei ihrer Überprüfung stellten die Beamten fest, dass die Thüringer Justiz gegen Sie einen Strafbefehl wegen Diebstahls erlassen hatte. Dieser wurde der Deutschen ...

    mehr
  • 19.02.2026 – 08:54

    BPOLI EF: Es gibt keine lohnenden Abkürzungen über Bahngleise

    Weimar (ots) - Eine leichtsinnige und schwer nachvollziehbare Ordnungswidrigkeit hat ein Mann nahe des Bahnhofes Weimar am Mittwoch begangen. Zivil eingesetzte Beamte der Bundespolizei konnten von Weitem beobachten, wie er sich zu Fuß über Haupt- und mehrere Nebengleise bewegt hat. Auf der Schulter trug er ein Fahrrad und in der anderen Hand sein Smartphone. Die Bundespolizisten stellten den Deutschen und konfrontierten ...

    mehr
  • 18.02.2026 – 14:38

    BPOLI EF: Bundespolizei nimmt Mann auf Bahnsteig fest

    Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots) - Beim Halt eines Schnellzuges der Deutschen Bahn im Erfurter Hauptbahnhof überprüften Bundespolizisten am Dienstag einen Mann, nachdem dieser in eine Meinungsverschiedenheit mit Bahnpersonal verwickelt war. Dabei stellte die Streife der Bundespolizei fest, dass eine Staatsanwaltschaft aus Sachsen-Anhalt nach ihm gesucht hat, weil er wegen Diebstahls verurteilt worden ist. Der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren