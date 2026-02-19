Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Es gibt keine lohnenden Abkürzungen über Bahngleise

Weimar (ots)

Eine leichtsinnige und schwer nachvollziehbare Ordnungswidrigkeit hat ein Mann nahe des Bahnhofes Weimar am Mittwoch begangen. Zivil eingesetzte Beamte der Bundespolizei konnten von Weitem beobachten, wie er sich zu Fuß über Haupt- und mehrere Nebengleise bewegt hat. Auf der Schulter trug er ein Fahrrad und in der anderen Hand sein Smartphone.

Die Bundespolizisten stellten den Deutschen und konfrontierten ihn mit seinem Verhalten. Diese unerlaubte und sehr riskante Abkürzung bezahlte er in diesem Fall mit 35 Euro. Das ist immer noch besser als mit dem eigenen Leben. Man kann nur hoffen, dass der 43-Jährige in Zukunft die offiziellen und ausgewiesenen Wege nutzt, um sicher an sein Ziel zu kommen.

