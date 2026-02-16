PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg

Goslar (ots)

Verkehrsunfall am 15.02.2026, 22:00 Uhr:

Der 30jährige Fahrer eines Pkw aus Braunschweig befuhr die Planstraße (K 46) aus Harlingerode in Richtung Bettingerode. Vor einer Straßensperrung wollte er nach rechts in den Gödeckekamp abbiegen, verlor jedoch dabei aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über den PKW und kam gerade von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug geriet dort in einen Graben und überschlug sich. Warnbake und Schild einer Firma wurden beschädigt. Der Pkw ist ein Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Fahrer und der33-jährige Beifahrer wurden leichtverletzt ins Krankenhaus nach Goslar verbracht. Der entstandene Schaden wird auf ca. 3200,- Euro geschätzt.

Einbruch in Firmengebäude:

Bislang unbekannte(r) Täter verschaffte(n) sich im Zeitraum vom 13.02.2026, ab ca. 18.00 Uhr, bis zur Feststellung am 15.02.2025, 07.30 Uhr, Zutritt zu einem Firmengebäude in Harlingerode. Nach Aufhebeln eines Fensters gelangten der oder die Täter in die Räumlichkeiten. Es wurden Bargeld und diverse weitere Gegenstände entwendet. Die Höhe des Schadens wird zunächst auf ca. 10000 Euro geschätzt. Wer sachdienliche Hineise zur Tat geben kann melde sich bitte bei der Polizei in Bad Harzburg.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Polizeikommissariat Bad Harzburg
Telefon: 05322 / 5548 - 0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

