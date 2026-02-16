PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Auseinandersetzung in der Goslarer Altstadt
Zeugen gesucht

Goslar (ots)

Die Polizei sucht Zeugen für eine Auseinandersetzung, die sich am vergangenen Montag in der Goslarer Altstadt ereignete.

Ein 45-jähriger Goslarer war an diesem 9. Februar, gegen 10.30 Uhr, zu Fuß auf der Mauerstraße in Richtung Breites Tor unterwegs, als er in Höhe des Fitnessstudios von zwei Männern angegriffen und mit Fäusten geschlagen worden sei.

Die Täter seien etwa 25 Jahre alt gewesen und nach der Attacke in unbekannte Richtung geflüchtet.

Die Ermittler der Kripo suchen nun nach möglichen Zeugen für diese Auseinandersetzung. Hinweise dazu werden unter der Rufnummer (05321) 3390 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 05321/339104
E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

