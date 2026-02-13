Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 13.02.2026

Goslar (ots)

In Seesen kam es am Donnerstagabend zu einem Einbruch in einem Mehrfamilienhaus.

Bislang unbekannte Täter drangen zwischen 20.45 und 23.20 Uhr gewaltsam in eine Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Hermann-Löns-Straße ein und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Anschließend verschwanden sie unerkannt.

Hinweise oder Beobachtungen, die mit diesem Einbruch in Verbindung stehen könnten, nimmt die Polizei Goslar unter der Telefonnummer (05321) 3390 oder die Polizei Seesen unter (05381) 9440 entgegen.

+++

Auf der Bundesstraße 241 kam es am Freitagmorgen zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Pkw-Fahrerin leicht verletzt wurde.

Gegen 8.15 Uhr fuhr eine 52-jährige Frau aus Goslar mit ihrem Renault auf der B 241 in Richtung Clausthal-Zellerfeld. Zwischen Glockenbergkurve und Auerhahn kam ihr Pkw aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und kippte auf die Seite. Hierbei zog sich die Fahrerin leichte Verletzungen zu und wurde ins Klinikum Goslar verlegt.

Während der Unfallaufnahme und zur Bergung des Pkw musste die Bundesstraße zeitweilig gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell