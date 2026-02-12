PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 12.02.2026

Goslar (ots)

In der Zeit von Sonntag bis Mittwoch stiegen bislang unbekannte Tatverdächtige in ein Wohnhaus in Sudmerberg ein.

Der oder die Täter nutzten die Abwesenheit der Bewohner und verschafften sich gewaltsam Zugang zu dem Haus in der Straße Ginsterbusch. Hier durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entkamen anschließend unerkannt.

Hinweise oder Beobachtungen, die mit die mit dieser Tat in Verbindung stehen könnten, nimmt die Polizei Goslar unter der Rufnummer (05321) 3390 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 05321/339104
E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

