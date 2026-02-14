Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen 14.02.2026

Goslar (ots)

Diebstahl von Kfz-Kennzeichen

Am 13.03.2026 wurde bekannt, dass Kfz-Kennzeichen vom 12.03.2026 auf den 13.03.2026 in der Katelnburgstraße in Seesen von einem Pkw entwendet wurden. Ein Ermittlungsverfahren gegen den bisher unbekannten Beschuldigten wurde eingeleitet.

Hinweise nimmt die Polizei Seesen unter 05381/9440 entgegen.

Taschendiebstahl

Am 13.03.2026 um 11:30 Uhr kam es vor dem "REWE" Markt in der Braunschweiger Straße in Seesen zu einem Taschendiebstahl. Hierbei wurde der 79-Jährigen von einer unbekannten männlichen Person das Portemonnaie entwendet. Ein Ermittlungsverfahren wurde gegen den bisherigen unbekannten Beschuldigten eingeleitet.

Hinweise nimmt die Polizei Seesen unter 05381/9440 entgegen.

i.A. Klingebiel, PK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell