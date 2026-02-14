PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Goslar mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen 14.02.2026

Goslar (ots)

Diebstahl von Kfz-Kennzeichen

Am 13.03.2026 wurde bekannt, dass Kfz-Kennzeichen vom 12.03.2026 auf den 13.03.2026 in der Katelnburgstraße in Seesen von einem Pkw entwendet wurden. Ein Ermittlungsverfahren gegen den bisher unbekannten Beschuldigten wurde eingeleitet.

Hinweise nimmt die Polizei Seesen unter 05381/9440 entgegen.

Taschendiebstahl

Am 13.03.2026 um 11:30 Uhr kam es vor dem "REWE" Markt in der Braunschweiger Straße in Seesen zu einem Taschendiebstahl. Hierbei wurde der 79-Jährigen von einer unbekannten männlichen Person das Portemonnaie entwendet. Ein Ermittlungsverfahren wurde gegen den bisherigen unbekannten Beschuldigten eingeleitet.

Hinweise nimmt die Polizei Seesen unter 05381/9440 entgegen.

i.A. Klingebiel, PK

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Polizeikommissariat Seesen
Telefon: 05381-944-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Goslar mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Goslar
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Goslar
Alle Meldungen Alle
  • 13.02.2026 – 13:00

    POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 13.02.2026

    Goslar (ots) - In Seesen kam es am Donnerstagabend zu einem Einbruch in einem Mehrfamilienhaus. Bislang unbekannte Täter drangen zwischen 20.45 und 23.20 Uhr gewaltsam in eine Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Hermann-Löns-Straße ein und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Anschließend verschwanden sie unerkannt. Hinweise oder ...

    mehr
  • 12.02.2026 – 13:00

    POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 12.02.2026

    Goslar (ots) - In der Zeit von Sonntag bis Mittwoch stiegen bislang unbekannte Tatverdächtige in ein Wohnhaus in Sudmerberg ein. Der oder die Täter nutzten die Abwesenheit der Bewohner und verschafften sich gewaltsam Zugang zu dem Haus in der Straße Ginsterbusch. Hier durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entkamen anschließend unerkannt. Hinweise oder ...

    mehr
  • 12.02.2026 – 08:36

    POL-GS: Dach eines Klinikgebäudes in Liebenburg gerät in Brand

    Goslar (ots) - Am Mittwochabend kam es auf einem Klinikgelände in Liebenburg aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand. Gegen 18.10 Uhr wurde auf einem Gebäude des Klinikums ein Feuer auf dem Dach gemeldet, das umgehend von der Feuerwehr gelöscht wurde. Die Bewohner hatten das Haus rechtzeitig verlassen, verletzt wurde nach aktuellem Sachstand niemand. Die Polizei hat den unmittelbaren Brandort auf dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren