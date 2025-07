Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Eisingen - Zwei Einbruchsversuche in Eisingen - Zeugenaufruf

Eisingen (ots)

Am Donnerstagmorgen versuchte bislang unbekannte Täterschaft in zwei Wohnhäuser in Eisingen einzubrechen.

Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde am vergangenen Donnerstagmorgen gegen 4 Uhr versucht in zwei nebeneinanderliegende Wohnhäuser in der Schubertstraße in Eisingen einzusteigen. Den Bewohnern fielen Einbruchsspuren an den Fenstern der Wohnhäuser auf. Aus bislang unbekannter Ursache blieb es beim Versuch, die Einbrecher erlangten kein Diebesgut.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07231 186-3211 beim Polizeirevier Pforzheim-Nord zu melden.

