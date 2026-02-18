Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Bundespolizei nimmt Mann auf Bahnsteig fest

Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Beim Halt eines Schnellzuges der Deutschen Bahn im Erfurter Hauptbahnhof überprüften Bundespolizisten am Dienstag einen Mann, nachdem dieser in eine Meinungsverschiedenheit mit Bahnpersonal verwickelt war. Dabei stellte die Streife der Bundespolizei fest, dass eine Staatsanwaltschaft aus Sachsen-Anhalt nach ihm gesucht hat, weil er wegen Diebstahls verurteilt worden ist. Der 59-jährige Deutsche wurde am Bahnsteig festgenommen. Die verhangene Geldstrafe in Höhe von über 700 Euro konnte er im Weiteren nicht aufbringen.

Bei der Durchsuchung seiner mitgeführten Sachen haben die Beamten verbotene Pyrotechnik aufgefunden. Der Böller wurde sichergestellt und wird fachgerecht entsorgt. Dieser Verstoß brachte ihm zusätzlich eine Ordnungswidrigkeitenanzeige nach dem Sprengstoffgesetz ein.

Der Festgenommene wurde zur Verbüßung seiner 35-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe in die Justizvollzugsanstalt Tonna gebracht.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell