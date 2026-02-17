PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Wartehäuschen am Bahnhof in Kahla verwüstet

Kahla, Kahla Bahnhof (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde die Bundespolizei durch einen Lokführer darüber informiert, dass er bei der Fahrt durch Kahla gesehen habe, wie mutmaßlich Jugendliche gewaltsam auf ein Wartehäuschen eingewirkt haben.

Beim Eintreffen einer Streife waren keine Personen mehr im Bahnhof. Eine Absuche im Umfeld blieb erfolglos.

Sichtbare Schuhabdrücke lassen den Schluss zu, dass mehrere Scheiben des Wartehäuschens herausgetreten worden sind.

Vor Ort wurden Spuren gesichert. Die Bundespolizei ermittelt gegen unbekannte Täterschaft wegen Sachbeschädigung, deren Höhe noch nicht beziffert werden kann.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361/ 659830
E-Mail: bpoli.erfurt(at)polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

