Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall, Brand und Feuerwehreinsatz

Aalen (ots)

Wallhausen: Unfall mit Sachschaden

Am Samstag gegen 12:45 Uhr befuhr eine 62-järhige Hyundai-Fahrerin die Hengstfelder Straße aus Hengstfeld kommend in Richtung Blaufelder Straße. An der Einmündung fuhr sie in die Blaufelder Straße ein und übersah einen 48-jährigen VW-Fahrer, der von der Blaufelder Straße in die Hengstfelder Straße einbog. Es kam zum Zusammenstoß, bei welchem ca. 5.000 Euro Sachschaden entstand. Verletzt wurde niemand.

Oberrot: Brand in Holzbau-Firma

Am Samstag gegen 11:00 Uhr rückten Feuerwehr und Polizei zu einem Brand bei einer Holzbaufirma in der Eugen-Klenk-Straße aus. In einer Lagerhalle war es vermutlich aufgrund eines technischen Defektes zu einem Brandausbruch gekommen. Die Feherwehren Oberrot, Gaildorf und Fichtenberg löschten diesen. Es entstand kein bezifferbarer Sachschaden. Am frühen Sonntagmorgen, gegen 04:20 Uhr bemerkte die Brandwache einen neuen Brand an einem Balken in der gleichen Halle. Vermutlich war dieser durch Funken des ersten Brandes ausgelöst worden. Die Feuerwehr Oberrot und die Polizei waren erneut im Einsatz. Die Höhe des hier entstanden Sachschadens ist noch nicht bekannt. Verletzt wurde bei beiden Bränden niemand.

Bühlerzell: Einsatz durch ausgelaufene Gülle

Am Samstag gegen 16:00 Uhr wurde im Bereich des Wurzelhof Gülle von einem Auffangbecken in ein anderes gepumpt. Durch ein offenes Ventil flossen jedoch ca. 60 Kubikmeter Gülle in den nahen Gunzenbach, welcher in die Bühler mündet. Durch die Feuerwehr wurden drei Dämme im Gunzenbach errichtet. So konnte die Gülle abgepumpt und der Kläranlage zugeführt werden. Die Feuerwehr war mit 20 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen vor Ort. Auch das Polizeirevier Schwäbisch Hall war mit einer Streifenbesatzung Im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

