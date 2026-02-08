PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilung für den Rems-Murr-Kreis vom 08.06.2026

Aalen (ots)

Backnang: UPDATE Vermisstensuche

Der Vermisste wurde nach umfangreichen Suchmaßnahmen, wobei auch mehrfach ein Polizeihubschrauber eingesetzt war, am frühen Morgen des 08.06.2026 wohlbehalten angetroffen.

Ursprungsmeldung vom 06.02.2026

Backnang: Polizeihubschrauber zur Vermisstensuche

Aktuell (23:55 Uhr) sucht die Polizei mit einem Hubschrauber und einem Personenspürhund eine männliche Person im Bereich Plattenwald, Waldfriedhof, welche sich evtl. in einer Notlage befinden könnte. Die Person ist ca. 160 cm, hat graue Haare, blaue Augen, schwarzen Rucksack und ein schwarzes Cappy.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 07.02.2026 – 14:38

    POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfälle

    Aalen (ots) - Schwäbisch Gmünd: Auffahrunfall mit hohem Sachschaden Am Freitag gegen 14:40 Uhr ereignete sich in der Rechbergstraße auf Höhe der Einmündung der Oberen Karpfenhalde ein Auffahrunfall an dem drei PKW beteiligt waren. Eine 49-Jährige wollte mit ihrem PKW Daimler Benz nach links in die Obere Karpfenhalde abbiegen und hielt an, um den Gegenverkehr passieren zu lassen. Hinter ihr hielt ein 34-Jähriger mit ...

    mehr
  • 07.02.2026 – 14:38

    POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch

    Aalen (ots) - Frankenhardt - Gründelhardt: Wohnungseinbruch Am Freitag in der Zeit zwischen 17 Uhr und 22:45 Uhr brachen Unbekannte in ein Wohnhaus in der Straße Kohlert ein. Sie schlugen ein Loch in die Terrassentüre und öffneten anschließend die Türe am Griff. Im Haus wurden mehrerer Räume nach möglichem Diebesgut durchsucht. Den bisherigen Feststellungen zufolge, wurde Schmuck in noch unbekanntem Wert ...

    mehr
  • 07.02.2026 – 14:37

    POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfall

    Aalen (ots) - Gem. Murrhardt: Nach Trunkenheitsfahrt Widerstand geleistet Am Samstag gegen 01:40 Uhr befuhr ein 23-Jähriger die Landesstraße 1066 von Murrhardt in Richtung Sulzbach/Murr mit seinem PKW VW Golf. Aufgrund seiner Alkoholisierung kam er dabei mehrmals von der Fahrbahn ab und konnte schließlich von einer Polizeistreife gestellt werden. Da der Mann deutlich unter Alkoholeinwirkung stand, musste er zur ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren