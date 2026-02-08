Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilung für den Rems-Murr-Kreis vom 08.06.2026

Aalen (ots)

Backnang: UPDATE Vermisstensuche

Der Vermisste wurde nach umfangreichen Suchmaßnahmen, wobei auch mehrfach ein Polizeihubschrauber eingesetzt war, am frühen Morgen des 08.06.2026 wohlbehalten angetroffen.

Ursprungsmeldung vom 06.02.2026

Backnang: Polizeihubschrauber zur Vermisstensuche

Aktuell (23:55 Uhr) sucht die Polizei mit einem Hubschrauber und einem Personenspürhund eine männliche Person im Bereich Plattenwald, Waldfriedhof, welche sich evtl. in einer Notlage befinden könnte. Die Person ist ca. 160 cm, hat graue Haare, blaue Augen, schwarzen Rucksack und ein schwarzes Cappy.

