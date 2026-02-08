Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle und Einbrüche

Aalen (ots)

Backnang: Unfall mit Sachschaden auf der B14

Am Samstag gegen 12:05 Uhr kam es auf der B 14 (Emmener Straße) zwischen der Ausfahrt Backnang-Mitte und der Kreuzung mit der Maubacher Straße in Fahrtrichtung Stuttgart zu einem Auffahrunfall. Eine 25-jährige Ford-Fahrerin fuhr infolge von zu geringem Abstand auf eine 35-jährige VW-Fahrerin auf. Hierdurch entstand Schachschaden in Höhe von ca. 14.500 Euro. Verletzt wurde niemand.

Fellbach: Einbruch in Gaststätte

Am Samstag zwischen 03:20 Uhr und 03:32 Uhr brach ein Unbekannter in den Gastronomiebereich eines Kioskes in der Schorndorfer Straße ein. Der Täter hebelte eine Terrassentüre und in der Folge zwei Spielautomaten auf. Nach aktuellem Erkenntnisstand wurde Bargeld im vierstelligen Bereich entwendet. Das Polizeirevier Fellbach führt die weiteren Ermittlungen und bittet Zeugen um Meldung unter 0711 57720.

Fellbach: Unfall mit Sachschaden

Am Samstag gegen 13:00 Uhr kam es auf der Landesstraße 1198 an der Anschlussstelle Fellbach Süd in Fahrtrichtung Backnang der Bundesstraße 14 zu einem Verkehrsunfall. Eine 22-jährige Opel-Fahrerin überfuhr ein Stopp-Stelle, ohne eine querende 65-jährige VW-Fahrerin durchfahren zu lassen. Beim Zusammenstoß entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Waiblingen: Unfall mit Streifenwagen

Am Samstag gegen 19:05 Uhr kam es auf der Landesstraße 1142 zwischen Waiblingen und Hegnach zu einem Verkehrsunfall. Ein Streifenwagen des Polizeirevier Waiblingen fuhr mit Blaulicht und Martinshorn zu einem Einsatz. Hierzu überholte der Streifenwagen ein Fahrzeug. Der Gegenverkehr nahm dies war und bremste leicht, um das Überholen des Streifenwagens zu ermöglichen. Es entstand ein leichter Rückstau. Eine 79-jährige Mercedes-Fahrerin, die in Richtung Waiblingen unterwegs war, bemerkte diesen Rückstau vor sich zu spät. Um einen Auffahrunfall zu verhindern wich sie auf die Gegenfahrspur aus und streifte den dort entgegenkommenden Streifenwagen an der Seite. An dem Streifenwagen, ebenfalls einem Mercedes, lösten durch die Kollision Airbags aus. Eine 22-jährige Beamtin und ein 28-jähriger Beamter wurden jeweils leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 35.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

Rudersberg: Zeugen gesucht nach Unfall

Am Samstag gegen 14:10 Uhr kam es auf der Kreisstraße 1883 zwischen den Ortsteilen Mannenberg und Oberndorf zu einem Verkehrsunfall. Eine 39-jährige VW-Fahrerin fuhr in Richtung Mannenberg. Ihr entgegen, daher in Richtung Rudersberg, kam ein Reisebus mit Anhänger. Da die Straße sehr eng war, setzte die VW-Fahrerin zurück, um den Bus passieren zu lassen. Der Reisebus fuhr in der Folge an dem stehenden Pkw vorbei, streifte jedoch mit dem Anhänger den VW an der Front. Der Reisebus setzte nach dem Unfall seine Fahrt fort. Ein zweiter, hinter dem genannten Bus fahrender, Reisebus bemerkte den Unfall und versuchte wohl, den verursachenden Busfahrer aufmerksam zu machen. Das Polizeirevier Schorndorf Sucht nun nach Zeugen des Unfalls, speziell nach den beiden genannten Reisebusfahrern. Diese werden gebeten, sich unter 07181 2040 zu melden.

Waiblingen-Hegnach: Versuchter Einbruch in Friseur

Im Zeitraum von Freitag, 16:00 Uhr bis Samstag, 07:30 Uhr versuchten Unbekannte die Türe zu einem Friseur in der Hohenackerstraße aufzubrechen. Dies gelang nicht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter 07151 950422 beim Polizeirevier Waiblingen zu melden.

Waiblingen: Einbruch in Wohnhaus

Am Samstag zwischen 07:00 Uhr und 11:45 Uhr verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Wohnhaus in der "Alte Rommelshauser Straße" und durchsuchten dieses. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde Bargeld im mittleren vierstelligen Bereich entwendet. Zeugen werden gebeten, sich unter 07151 950422 beim Polizeirevier Waiblingen zu melden.

Backnang: Unfall mit verletztem Kraftradfahrer

Am Samstag gegen 14:15 Uhr fuhr ein 37-jähriger Ford-Fahrer von dem Parkplatz eines Supermarktes in der Gartenstraße auf die Fahrbahn. Hierbei übersah er einen dort fahrenden 22-jährigen Suzuki-Kraftradfahrer. Beide versuchten noch ihr Fahrzeug anzuhalten, dennoch kam es zum Zusammenstoß. Der Kraftradfahrer wurde über die Motorhaube des Ford geschleudert und verletzte sich leicht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 17.000 Euro.

